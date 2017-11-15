Под каблуком: как штамп в паспорте влияет на выбор модели бизнеса

Не секрет, что собственный бизнес многие воспринимают, как способ самовыражения альфа-самцов, тогда как франчайзинг — это эквивалент «маминой юбки» в бизнесе. Мы решили проверить, так ли это.

Чтобы выяснить, как влияет возраст и семейное положение на выбираемую модель бизнеса, и влияет ли вообще, мы спросили наших текущих франчайзи — 37 предпринимателей из разных городов России — об их семейном положении, количестве детей, участии близких родственников в бизнесе. Дополнительно мы узнавали о том, что именно респондентам дало общение с франчайзером и почему они изначально выбрали именно эту форму бизнеса.

В ходе исследования выяснилась интересная вещь. Франчайзинг как модель бизнеса выбрали для себя либо семейные мужчины (63%), либо разведенные, но которые планируют вновь вступить в брак.

В первом случае, формулировка «дома мы делаем все вместе» плавно перетекала в установку «мне нужно, чтобы кто-то направлял и помогал мне в бизнесе». Для разведенных аргументация в пользу франчайзинга была такой: «бизнес с разделенной ответственностью — это прообраз будущей жизни с умной, но требовательной женой». В любом случае, волков-одиночек, пребывающих в статусе убежденных холостяков, среди наших франчайзи практически не оказалось, или они это умело скрыли.

Удивило, что франчайзинг многие его участники считают разновидностью «бизнес-семьи», хотя эта формулировка здесь применима с очень большой натяжкой, особенно в плане разделения ответственности.

На самом деле деньгами, причем своими, здесь рискуют в первую очередь сами франчайзи. Действительно, покупая франшизу они, главным образом, избавляются от головной боли при закупках и получают административно-юридическую поддержку, но все финансовые риски от прибыли до банкротства лежат в любом случае на них.

Иными словами, франчайзер не пойдет вместе с франчайзинговой точкой в кредитную кабалу, и не будет ждать его из долговой ссылки как декабриста.

Тем не менее, сама возможность к кому-то обратиться за элементарной консультацией в бизнесе уже психологически настраивает людей на эмоционально-позитивную волну. «Мне легче, потому что я не один», «я могу поговорить с кем-то, кто заинтересован в моем успехе», «мне проще делиться деньгами, если я могу поделиться хоть какой-то ответственностью», — это варианты ответов франчайзи на вопрос о психологических преимуществах франчайзинга.

Специалистов франчайзинговой компании практически все франчайзи воспринимают, как «членов семьи на удаленке». Особенно ярко это проявляется в регионах, где людям вообще свойственна привязанность к личным контактам, даже если те изначально носят деловой характер. Более 75% семейных пар, являющимися нашими франчайзи, находятся именно в регионах, и в половине случаев в их бизнесе участвует не только супруг, но и другие члены семьи.

Например, брат может заниматься доставкой, мама проверять товар, а сестра контролировать остатки.

Позвонив консультанту, чтобы узнать нюансы хранения свежемороженых креветок, региональный франчайзи может запросто полчаса рассказывать о здоровье своей тещи, или о проблемах своего сына в школе. Но все это без мыслей о дополнительных оптовых скидках, а из-за обычного человеческого желания поделиться переживаниями и подсознательно получить взамен психологическую поддержку. Вот одна из наших реальных франчайзинговых бизнес-историй.

Евгению 36 лет, сам он москвич, а супруга и ее родители из Твери. Евгений с женой совместно приняли решение открыть несколько магазинов по франшизе, чтобы в деле были заняты и супруга, и ее родственники. Обязанности разделили следующим образом: Евгений отвечал за заказы и доставку, жена — за торговлю, а родственники — за все остальное.

Никогда раньше продуктовой розницей мы не занимались, поэтому для нас франшиза — это такая опция семейного бизнеса под руководством «старшего товарища. Евгений Бизнесмен

Но далеко не всегда франчайзи-семьянины находят поддержку у своих родственников. Один из наших франчайзи открывал магазин специально для своих двух сестер, которые, как он предполагал, будут заниматься торговлей. Он был крайне удивлен, когда они отказались, и ему пришлось заниматься всем в одиночку.

В тот момент, когда его мечта о семейном бизнесе рушилась, ему была крайне необходима моральная поддержка, которую мы и оказывали. Другой франчайзи пришел к нам со словами: «Я открываю магазин для своей жены, и хочу, чтобы в вашем лице у нее был наставник». В конечном счете именно супруг занимался львиной долей всех дел и обращался к менеджерам даже по малейшим вопросам.

Можно ли сказать, что франчайзинг является своего рода таблеткой от предпринимательской неуверенности и осторожности? Отчасти да, но это тот случай, когда осторожность скорее можно считать добродетелью предпринимателя, а не его слабостью.

В этом смысле франчайзинг уместнее рассматривать, как некую психологическую подушку безопасности. Поэтому неудивительно, что большинство наших франчайзи — семейные люди или вовсе пары, которые создают общий бизнес и относятся к франчайзеру как к старшему товарищу.

Конечно, всегда можно наломать дров и под чутким руководством партнера, но эмоционально гораздо проще переживать взлеты и падения, когда есть гарантированная поддержка. Почти как в семье.