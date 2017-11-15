Под каблуком: как штамп в паспорте влияет на выбор модели бизнеса
Правда ли, что бизнес по франшизе ведут либо женатые, либо разведенные на пороге нового брака.
Правда ли, что бизнес по франшизе ведут либо женатые, либо разведенные на пороге нового брака.
Не секрет, что собственный бизнес многие воспринимают, как способ самовыражения
Чтобы выяснить, как влияет возраст и семейное положение на выбираемую модель бизнеса, и влияет ли вообще, мы спросили наших текущих франчайзи — 37 предпринимателей из разных городов России — об их семейном положении, количестве детей, участии близких родственников в бизнесе. Дополнительно мы узнавали о том, что именно респондентам дало общение с франчайзером и почему они изначально выбрали именно эту форму бизнеса.
В первом случае, формулировка «дома мы делаем все вместе» плавно перетекала в установку «мне нужно, чтобы
Удивило, что франчайзинг многие его участники считают разновидностью «бизнес-семьи», хотя эта формулировка здесь применима с очень большой натяжкой, особенно в плане разделения ответственности.
Иными словами, франчайзер не пойдет вместе с франчайзинговой точкой в кредитную кабалу, и не будет ждать его из долговой ссылки как декабриста.
Тем не менее, сама возможность к
Специалистов франчайзинговой компании практически все франчайзи воспринимают, как «членов семьи на удаленке». Особенно ярко это проявляется в регионах, где людям вообще свойственна привязанность к личным контактам, даже если те изначально носят деловой характер. Более 75% семейных пар, являющимися нашими франчайзи, находятся именно в регионах, и в половине случаев в их бизнесе участвует не только супруг, но и другие члены семьи.
Позвонив консультанту, чтобы узнать нюансы хранения свежемороженых креветок, региональный франчайзи может запросто полчаса рассказывать о здоровье своей тещи, или о проблемах своего сына в школе. Но все это без мыслей о дополнительных оптовых скидках, а
Евгению 36 лет, сам он москвич, а супруга и ее родители из Твери. Евгений с женой совместно приняли решение открыть несколько магазинов по франшизе, чтобы в деле были заняты и супруга, и ее родственники. Обязанности разделили следующим образом: Евгений отвечал за заказы и доставку, жена — за торговлю, а родственники — за все остальное.
Никогда раньше продуктовой розницей мы не занимались, поэтому для нас франшиза — это такая опция семейного бизнеса под руководством «старшего товарища.
Но далеко не всегда
В тот момент, когда его мечта о семейном бизнесе рушилась, ему была крайне необходима моральная поддержка, которую мы и оказывали. Другой франчайзи пришел к нам со словами: «Я открываю магазин для своей жены, и хочу, чтобы в вашем лице у нее был наставник». В конечном счете именно супруг занимался львиной долей всех дел и обращался к менеджерам даже по малейшим вопросам.
Можно ли сказать, что франчайзинг является своего рода таблеткой от предпринимательской неуверенности и осторожности? Отчасти да, но это тот случай, когда осторожность скорее можно считать добродетелью предпринимателя, а не его слабостью.
Конечно, всегда можно наломать дров и под чутким руководством партнера, но эмоционально гораздо проще переживать взлеты и падения, когда есть гарантированная поддержка. Почти как в семье.