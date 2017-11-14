Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Российские власти планируют сократить срок оформления загранпаспорта (в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания) с четырех до трех месяцев.
Российские власти планируют сократить срок оформления загранпаспорта (в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания) с четырех до трех месяцев.
Соответствующий законопроект был рассмотрен и одобрен правительством, сообщается на сайте кабмина во вторник, 14 ноября.
В кабмине отметили, что нововведение призвано повысить удобство и доступность соответствующей госуслуги.
Представлять правительство при рассмотрении законопроекта в парламенте назначен замглавы МВД Игорь Зубов. Документ был разработан в его ведомстве.
В июне кабмин поддержал предложение МВД повысить госпошлины на оформление загранпаспортов с биометрическими данными с 3,5 до пяти тысяч рублей для взрослых и с 1,5 до 2,5 тысяч — для детей.