Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий законопроект был рассмотрен и одобрен правительством, сообщается на сайте кабмина во вторник, 14 ноября.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести документ, вносящий поправки в действующий закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», на рассмотрение в Госдуму.

В кабмине отметили, что нововведение призвано повысить удобство и доступность соответствующей госуслуги.

Представлять правительство при рассмотрении законопроекта в парламенте назначен замглавы МВД Игорь Зубов. Документ был разработан в его ведомстве.

В июне кабмин поддержал предложение МВД повысить госпошлины на оформление загранпаспортов с биометрическими данными с 3,5 до пяти тысяч рублей для взрослых и с 1,5 до 2,5 тысяч — для детей.