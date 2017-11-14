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10:10 (мск), источник: АиФ Уфа

100% жителей частного сектора должны оплачивать вывоз мусора — Ирек Ялалов

Мэр города возмутился, что только 30% жителей частных домов в Уфе оплачивают эту услугу.

Источник: AP 2017

100% жителей частного сектора Уфы должны оплачивать услуги по вывозу мусора, заявил на оперативном совещании 14 ноября глав администрации Ирек Ялалов.

По словам мэра, на сегодня 98% жителей многоквартирных домов в Уфе оплачивают услугу вывоза мусора. Среди жителей частного сектора — всего около 30%. Остальные нередко выгружают бытовой и строительный мусор в несанкционированных местах: на обочинах дорог, остановочных пунктах, лесных массивах, ближайших проулках. Ежегодно весной из-за таких действий горожан появляется около 400 несанкционированных свалок в черте города.

«Вывоз мусора должны оплачивать 100% жителей частного сектора, так же, как и жители многоквартирных домов», — сказал Ирек Ялалов.

Кроме того, Центру общественной безопасности Уфы поручено фиксировать людей, выбрасывающих мусор в неположенных местах, и штрафовать.

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