100% жителей частного сектора должны оплачивать вывоз мусора — Ирек Ялалов

По словам мэра, на сегодня 98% жителей многоквартирных домов в Уфе оплачивают услугу вывоза мусора. Среди жителей частного сектора — всего около 30%. Остальные нередко выгружают бытовой и строительный мусор в несанкционированных местах: на обочинах дорог, остановочных пунктах, лесных массивах, ближайших проулках. Ежегодно весной из-за таких действий горожан появляется около 400 несанкционированных свалок в черте города.