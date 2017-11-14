100% жителей частного сектора должны оплачивать вывоз мусора — Ирек Ялалов
Мэр города возмутился, что только 30% жителей частных домов в Уфе оплачивают эту услугу.
Мэр города возмутился, что только 30% жителей частных домов в Уфе оплачивают эту услугу.
100% жителей частного сектора Уфы должны оплачивать услуги по вывозу мусора, заявил на оперативном совещании 14 ноября глав администрации Ирек Ялалов.
По словам мэра, на сегодня 98% жителей многоквартирных домов в Уфе оплачивают услугу вывоза мусора. Среди жителей частного сектора — всего около 30%. Остальные нередко выгружают бытовой и строительный мусор в несанкционированных местах: на обочинах дорог, остановочных пунктах, лесных массивах, ближайших проулках. Ежегодно весной
«Вывоз мусора должны оплачивать 100% жителей частного сектора, так же, как и жители многоквартирных домов», — сказал Ирек Ялалов.
Кроме того, Центру общественной безопасности Уфы поручено фиксировать людей, выбрасывающих мусор в неположенных местах, и штрафовать.