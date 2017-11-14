Воронежская область получит 25 млрд рублей по программе медстрахования

Источник: РИА "Новости"

Это на 4,3 млрд или 20% больше, чем в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам встречи 13 ноября губернатора Алексея Гордеева с вице-спикером Совета Федерации РФ Галиной Кареловой.

Основной темой встречи стала подготовка федерального и регионального бюджетов на 2018−2020 годы, в том числе — социальную часть.

Галина Карелова отметила, что в проекте федерального бюджета расходы увеличены практически по всем социальным статьям, в том числе — по программе «Развитие здравоохранения» на все три бюджетных года.

Также будет увеличен объем средств на программу госгарантий, по которой оказывается бесплатная медицинская помощь. В частности, для Воронежской области объем субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 год составит 25 млрд рублей — на 4,3 млрд рублей или 20% больше, чем в 2017 году.

Увеличение объема субвенций, в том числе, позволит достичь целевых показателей по заработной плате медицинских работников, предусмотренных Указом президента Российской Федерации на 2018 год.