Началось строительство амбициозной трассы «Обход Хабаровска»

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице официально открылось строительство автодороги «Обход Хабаровска». В связи с этим событием представители федеральных, региональных и местных властей, компании-подрядчика и финансовой организации открыли сегодня, 14 ноября, символическую стелу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы строим эту дорогу для того, чтобы открыть новые возможности для инвесторов, для территорий опережающего развития, которые у нас вокруг Хабаровска уже концентрируются, где строятся новые предприятия, где нужны хорошие подходы, — рассказал в ходе церемонии губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Дорога — это всегда жизнь. Будут развязки хорошие, должен быть выход за рубеж, к нашим китайским партнёрам, с которыми мы развиваем отношения».

Подготовка к строительству началась ещё в сентябре. Тогда рабочие, готовя площадку, снимали на двух участках растительный слой и вырубали деревья.

Возведением автодороги займётся группа компаний «ВИС», а точнее — входящая в её состав «Региональная концессионная компания», которая победила в конкурсе подрядчиков. Соответствующее соглашение власти региона подписали с ней в декабре прошлого года. Местным предприятиям тоже найдётся работа — они смогут поставлять на стройку необходимые материалы. Общая стоимость проекта — около 40 миллиардов рублей, около четверти из которых обязуется вложить частный партнёр.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что платная автодорога свяжет между собой сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», освободив транспортную сеть дальневосточной столицы от транзитного трафика. Трассу хотят построить за три года, правда, ожидалось, что «Региональная концессионная компания» ещё летом приступит к работам. Сегодня представители подрядных и финансовых структур заверили, что все работы будут выполнены в обозначенный договорённостями срок.