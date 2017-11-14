Началось строительство амбициозной трассы «Обход Хабаровска»
Подрядчик заверил, что справится с заданием за три года.
Подрядчик заверил, что справится с заданием за три года.
В дальневосточной столице официально открылось строительство автодороги «Обход Хабаровска». В связи с этим событием представители федеральных, региональных и местных властей,
«Мы строим эту дорогу для того, чтобы открыть новые возможности для инвесторов, для территорий опережающего развития, которые у нас вокруг Хабаровска уже концентрируются, где строятся новые предприятия, где нужны хорошие подходы, — рассказал в ходе церемонии губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Дорога — это всегда жизнь. Будут развязки хорошие, должен быть выход за рубеж, к нашим китайским партнёрам, с которыми мы развиваем отношения».
Подготовка к строительству началась ещё в сентябре. Тогда рабочие, готовя площадку, снимали на двух участках растительный слой и вырубали деревья.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что платная автодорога свяжет между собой сразу три федеральные трассы — А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», освободив транспортную сеть дальневосточной столицы от транзитного трафика. Трассу хотят построить за три года, правда, ожидалось, что «Региональная концессионная компания» ещё летом приступит к работам. Сегодня представители подрядных и финансовых структур заверили, что все работы будут выполнены в обозначенный договорённостями срок.
Известно также, что в сентябре федеральный Минтранс обращался за финансовой поддержкой к правительству страны по вопросу строительства «Обхода Хабаровска». Ведомство просило выделить на эти цели два миллиарда рублей. Кабмин спустя месяц это предложение одобрил, эти деньги пойдут непосредственно на