Долги «Мостовика» по зарплате обещают полностью погасить к Новому году

Источник: Reuters

На сегодняшний день задолженность составляет чуть более 250 млн рублей.

«Процесс достаточно длительный по разным причинам. Здесь два направления работы: взыскание дебиторской задолженности с тех, кто остался должен “Мостовику”, и реализация объектов конкурсной массы. Мы контролируем те средства, которые поступают, здесь работают и прокуратура, и Следственный комитет. Хочу отметить, что последнее наше рабочее совещание подтвердило, что нарушений со стороны конкурсного управляющего нет», — подчеркнул Куприянов.

Заместитель исполнительного директора «Мостовика» Иван Киселев отметил, что за время распродажи имущества компании состоялось более 200 торгов, однако зачастую победители аукционов после определения результатов отказываются от оплаты лотов. С 27 октября по 10 ноября было выплачено 425 млн рублей, что сократило зарплатные долги в три раза.