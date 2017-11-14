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11:38 (мск), источник: СуперОмск

Долги «Мостовика» по зарплате обещают полностью погасить к Новому году

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов сообщил журналистам, что за прошлый год в счет долгов по зарплате бывшим сотрудникам «Мостовика» было выплачено более 770 млн рублей, за 2017 год — более 740 млн рублей.

Источник: Reuters

На сегодняшний день задолженность составляет чуть более 250 млн рублей.

«Процесс достаточно длительный по разным причинам. Здесь два направления работы: взыскание дебиторской задолженности с тех, кто остался должен “Мостовику”, и реализация объектов конкурсной массы. Мы контролируем те средства, которые поступают, здесь работают и прокуратура, и Следственный комитет. Хочу отметить, что последнее наше рабочее совещание подтвердило, что нарушений со стороны конкурсного управляющего нет», — подчеркнул Куприянов.

Заместитель исполнительного директора «Мостовика» Иван Киселев отметил, что за время распродажи имущества компании состоялось более 200 торгов, однако зачастую победители аукционов после определения результатов отказываются от оплаты лотов. С 27 октября по 10 ноября было выплачено 425 млн рублей, что сократило зарплатные долги в три раза.

Поскольку сейчас распродается имущества еще на 500 млн рублей, то Киселев подтвердил намерения окончательно рассчитаться с бывшими работниками до Нового года.

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