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12:02 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе расторгнут договоры с перевозчиками на четырех маршрутах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В ближайшее время власти Симферополя досрочно расторгнут договоры с несколькими автоперевозчиками, систематически нарушающими условия соглашений. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев на заседании Совета министров Крыма во вторник.

Источник: РИА "Новости"

По словам Лукашева, на протяжении последнего месяца управление транспорта совместно с Минтранспорта РК, Госавтоинспекцией и Ространснадзором проводило внеплановые рейды.

«По результатам проводимых проверок перевозчикам, нарушившим договорные условия, выданы предписания, а с перевозчиками, систематически нарушающими договорные условия — в настоящее время идет подготовка документов и постановления администрации о досрочном расторжении договоров в одностороннем порядке. На расторжении — четыре маршрута», — рассказал глава администрации.

Он напомнил, что в апреле этого года был расторгнут договор с перевозчиком, систематически нарушавшим условия соглашения. Лукашев также отметил, что за последнее время количество жалоб горожан по вопросу работы маршруток в вечернее время суток сократилось вдвое.

По информации главы администрации, сегодня идет разработка маршрутной сети для определения оптимальной системы городского транспорта.

«Для решения этой проблемы и сформировано техническое задание, проведен конкурс, подписан контракт с ОАО “Радар” на общую сумму 7 миллионов 450 тысяч рублей. Итог работы по контракту — оптимизация маршрутной сети», — сообщил Лукашев.

В соответствии с утвержденным документом планирования определены маршруты, которые будут выставлены на конкурс по нерегулируемым тарифам. Конкурс по определению перевозчиков на маршруты и заключение договоров срокам на 5 лет планируется провести в декабре 2017 года.

Критериями отбора станут: обеспечение подвижного состава системой ГЛОНАСС, автоматизированной системой оплаты проезда, видеорегистраторами, а также качество и комфорт транспортных средств.

На сегодняшний день в Симферополе действует 45 маршрутов городского общественного транспорта. На них работают 534 автобуса, из них частных — 472, муниципальных — 62.

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