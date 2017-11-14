В Калининградскую область не пустили 67 тонн форели из Перу
В регион не пустили три партии мороженой форели. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В регион не пустили три партии мороженой форели. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Груз общим весом более 67 тонн привезли в порт Балтийска из Перу.
Специалисты ведомства выявили нарушения ветеринарных требований. У перевозчика отсутствовали предварительные электронные уведомления по каждой из партий. В результате сотрудники надзорного органа решили задержать груз.