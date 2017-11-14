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11:55 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 67 тонн форели из Перу

В регион не пустили три партии мороженой форели. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Калининград.Ru

Груз общим весом более 67 тонн привезли в порт Балтийска из Перу.

Специалисты ведомства выявили нарушения ветеринарных требований. У перевозчика отсутствовали предварительные электронные уведомления по каждой из партий. В результате сотрудники надзорного органа решили задержать груз.

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