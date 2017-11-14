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11:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Директора авиапредприятия в Красноярске накажут за полеты без лицензии

На руководителя завели уголовное дело.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На руководителя авиапредприятия ООО «АСК «Кречет» завели уголовное дело по факту незаконной перевозки персонала и грузов без лицензии. Компания зарегистрирована в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

Установлено, что на авиапредприятии в 2016—2017 годах под видом выполнения авиационных работ перевозились люди и груз сторонних организаций. При этом у директора отсутствовала лицензия на выполнение таких полетов.

Отмечается, что руководитель успел заработать на незаконном предпринимательстве крупную сумму денег. Речь идет о 15 млн рублей.

За совершенное преступление мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или арест до шести месяцев.

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