Директора авиапредприятия в Красноярске накажут за полеты без лицензии

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На руководителя авиапредприятия ООО «АСК «Кречет» завели уголовное дело по факту незаконной перевозки персонала и грузов без лицензии. Компания зарегистрирована в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры.

Установлено, что на авиапредприятии в 2016—2017 годах под видом выполнения авиационных работ перевозились люди и груз сторонних организаций. При этом у директора отсутствовала лицензия на выполнение таких полетов.

Отмечается, что руководитель успел заработать на незаконном предпринимательстве крупную сумму денег. Речь идет о 15 млн рублей.