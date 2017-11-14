Ростовчане смогут уехать на «Ласточке» в Туапсе

Помимо этого, начиная с 10 декабря изменится расписание данного электропоезда: вместо 18:40 она будет отправляться из Ростова-на-Дону в 17:18, а прибывать в Краснодар в 20:31 вместо 21:55. С 29 апреля «Ласточка» будет следовать через Горячий Ключ (остановка в 21:46) и прибывать в Туапсе в 23:43.

Обратное расписание с 10 декабря будет следующим: из Краснодара электропоезд отправится в 7:32, в Ростов-на-Дону он прибудет в 10:52. Отправление из Туапсе с 29 апреля назначено на 5:04.