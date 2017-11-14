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11:38 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане смогут уехать на «Ласточке» в Туапсе

Начиная с 29 апреля вечерний электропоезд «Ласточка», следующий по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар, будет продлен до города Туапсе, который расположен на черноморском побережье. Такие данные со ссылкой на собственные источники приводит издание «Ростов-Транспорт».

Помимо этого, начиная с 10 декабря изменится расписание данного электропоезда: вместо 18:40 она будет отправляться из Ростова-на-Дону в 17:18, а прибывать в Краснодар в 20:31 вместо 21:55. С 29 апреля «Ласточка» будет следовать через Горячий Ключ (остановка в 21:46) и прибывать в Туапсе в 23:43.

Обратное расписание с 10 декабря будет следующим: из Краснодара электропоезд отправится в 7:32, в Ростов-на-Дону он прибудет в 10:52. Отправление из Туапсе с 29 апреля назначено на 5:04.

Напомним, с начала года электропоезда «Ласточка» также связали Ростов-на-Дону и Новороссийск. Маршрут был создан путем продления одного из составов направления Ростов-на-Дону — Краснодар. С 1 мая началось движение данных электропоездов по маршруту Ростов — Кисловодск. Также в июле стало известно, что волгоградская администрация выступила с инициативой запустить электропоезд «Ласточка» в ряд городов, среди которых и Ростов-на-Дону. Услуги по перевозке оказывает филиал ОАО «РЖД» «Дирекция скоростного сообщения».

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