Спекулянты захватили рынок бензина в регионах Узбекистана

Источник: Sputnik

Стабильные поставки топлива сегодня осуществляются только на заправки в Ташкенте и столичной области, однако уже за 70−100 километров от столицы бензина нет и в помине. По данным источника в «Узбекнефтегазе», в некоторых регионах АЗС получают топливо лишь два раза в месяц и естественно этих объемов катастрофически не хватает местному населению.

Сложившаяся ситуация повлияла на взрывной рост незаконного рынка бензина. Спекулянты, многие из которых работают на частных заправках и сливают «налево» выделяемое топливо, стоят вдоль обочин дорог и продают бензин в больших пластиковых баклажках. Стоимость его, в среднем, на 60−90% больше цены, установленной государством. Так, например, самый распространенный бензин марки АИ-80, который на заправках стоит 2800 сумов, спекулянты реализуют за 4000−5500 сумов в зависимости от региона.

При этом, о качестве такого топлива остается только догадываться. Вполне очевидно, что спекулянты разбавляют его, используя различные химические вещества, стараясь получить максимальную прибыль.

В Узбекистане в 2010—2016 годах производство бензина снизилось на 26,2%, дизельного топлива — на 8,3%. При этом импорт углеводородов увеличился в 1,3 раза.

Для изменения ситуации правительство приняло решение о модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов, и строительстве нового в Джизакской области. Здесь путем переработки пяти миллионов тонн нефти в год будет производиться 3,7 миллиона тонн моторного топлива, соответствующего стандарту «Евро-5», более 700 тысяч тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другая продукция.