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11:44 (мск), источник: Newslab.ru

Руководитель агентства труда и занятости населения Виктор Новиков дал старт краевой акции

В Красноярском крае проходит Единый день выездов мобильных центров занятости.

Источник: Reuters

Сегодня в Красноярском крае проходит Единый день выездов мобильных центров занятости населения. Специалисты посетят почти 50 отдаленных населенных пунктов. Путь мобильных офисов в разных районах составит до 220 км.

В режиме видеосвязи с территориями региона открыл акцию руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков. Он отметил, что нынешний выезд направлен на привлечение к сотрудничеству работодателей.

«За один день специалисты краевой службы занятости встретятся с представителями 140 организаций. Предприниматели, сельскохозяйственные предприятия, сельские школы, учреждения культуры не только получат необходимые консультации, но и смогут заявить вакансии, подобрать кадры. Также мобильные центры занятости населения будут работать с жителями малых сел. Гражданам помогут в выборе профессии, трудоустройстве, расскажут о ситуации на рынке труда. Наша задача — обеспечить доступность государственных услуг для каждого жителя региона», — добавил он.

На обратную связь пригласили центр занятости населения Краснотуранского района. Его мобильный офис посетит деревни Уяр и Сарушка, в которых встретится с представителями малого бизнеса. В Партизанском районе специалисты направились в поселки Мана и Хабайдак, расположенные в 104 и 110 км от районного центра, в Богучанском районе — поселок Беляки (100 км).

Мобильный центр занятости населения — оснащенный автомобиль, предназначенный для предоставления услуг службы занятости жителям отдаленных населенных пунктов. В крае действует 23 таких мобильных офиса. С начала 2017 года они совершили 327 выездов. В результате жители края получили более 7 000 государственных услуг в сфере содействия занятости.

Подробнее о выездах мобильных центров на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

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