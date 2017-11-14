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11:55 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области коллективные сады обесточат за долги

Долг садоводческих товариществ области перед Свердловским филиалом «Энергосбыт Плюс» приблизился к 55 млн рублей, сообщили в пресс-службе филиала.

Источник: Reuters

Гарантирующий поставщик пообещал полное ограничение энергоснабжения неплательщиков к концу года. В списке злостных должников 1600 садоводческих товариществ.

Сады в пригороде Екатеринбурга недоплатили за электроэнергию более 14 млн рублей. Товарищества Белоярского городского округа задолжали почти 10 млн рублей.

Березовские садоводы накопили 6 млн рублей. В Сысерти долг за освещение дачных домиков и огородов достиг 4 млн рублей. Владельцам первоуральских садов ограничат энергоснабжение за долг в 3 млн рублей.

«Энергосбыт Плюс» начал отключать от электропитания дачные домики в Сысертском городском округе уже в октябре. Собственникам были направлены уведомления о предстоящем ограничении, размещенные на лицевой стороне квитанции. Под режим отключения попали более 100 дачных домов. Отключенные от электроснабжения электросети привлекают внимание злоумышленников.

Срезанные электрические кабели — традиционное явление для сада-должника. Гарантирующий поставщик призывает соблюдать платежную дисциплину, чтобы сохранить имущество садоводческих товариществ и открыть дачный сезон без дополнительных расходов.

Изменения в законодательстве, вступившие в силу в конце сентября, дают право энергосбытовой компании инициировать ограничение электроснабжения должника при образовании задолженности в любом объеме без ожидания ее накопления.

«Энергосбыт Плюс» рекомендует садоводам погасить задолженность до конца года и напоминает об обязанности ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа, своевременно оплачивать счета.

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