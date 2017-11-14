ЧУК прекращает все работы на разрезе «Коркинский» и уходит

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор ЧУК Валерий Кальянов, лицензия на добычу бурого угля по коркинскому месторождению (лицензия ЧЕЛ 02948) была переоформлена с Челябинской угольной компании на ООО «Промрекультивация» (совместное предприятие РМК и ЧУК — 50 на 50) 23 октября.

Срок действия новой лицензии — до 31 декабря 2018 года, как и был у Челябинской угольной компании. В документе особо подчеркивается, что недропользователь принимает на себя все обязательства, включая невыполненные прежним пользователем недр.

У ООО пока нет всех необходимых для ведения работ документов — не оформлен горный отвод, аренда земли, не пересогласована годовая программа, не перерегистрированы опасные горные объекты. В связи с этим, директор «Промрекультивации» Николай Джемилев прислал ЧУК письмо с требованием остановить работы с 20 ноября.

«То есть до 20 ноября мы работаем по добыче, после этого выводим всю технику, принадлежащую ЧУК, увольняем людей и заканчиваем работу», — уточнил Валерий Кальянов.

И теперь Промрекультивации предстоит заниматься укреплением бортов, тушением техногенных пожаров, откачиванием воды. Но у них таких специалистов на сегодня нет (только ЧУК имеет технику, обученных и прошедших аттестацию специалистов, лицензии на маркшейдерские и взрывные работы). И пока ни один человек из ЧУКа (150 уже уволенных и 200 пока работающих сотрудников) не перешел на работу ни в ООО «Промрекультивация», ни в РМК, уточнил Валерий Кальянов. Так что непонятно, кто после ухода ЧУКа возьмет все под свой контроль.

Ранее при создании ООО «Промрекультивация» РМК заверяла, что добычные работы будут идти на разрезе до начала 2018 года. Все текущие обязательства по поставкам угля для энергетических компаний будут выполнены. По окончанию срока действия лицензии ООО «Промрекультивация» должна начать работы по формированию необходимой инфраструктуры для ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». Для этих работ будут использован специальный закладочный материал. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который РМК планирует построить в регионе. Материал будет транспортироваться в карьер по специальным пульпопроводам.