Из Кольцово самолеты начали летать в Пермь

ЕКАТЕРИНБУРГ. Регулярное авиасообщение с Пермью возобновлено в аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Перевозчиком на данном направлении выступает авиакомпания «Комиавиатранс». Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21.40 и 15.15 соответственно. Отправиться в столицу Среднего Урала из Перми можно будет в 19.30 и 13.15. Время в пути составит около часа. Рейс выполняется на самолетах Л-410.