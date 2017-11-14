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12:05 (мск), источник: Apiural.ru

Из Кольцово самолеты начали летать в Пермь

Рейс выполняется на самолетах Л-410 авиакомпании «Комиавиатранс».

ЕКАТЕРИНБУРГ. Регулярное авиасообщение с Пермью возобновлено в аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Перевозчиком на данном направлении выступает авиакомпания «Комиавиатранс». Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21.40 и 15.15 соответственно. Отправиться в столицу Среднего Урала из Перми можно будет в 19.30 и 13.15. Время в пути составит около часа. Рейс выполняется на самолетах Л-410.

Авиаперелет между столицами соседних регионов является отличной альтернативой наземному транспорту. Помимо существенного сокращения времени на дорогу (на автомобиле оно составит не менее четырех часов, а на поезде — восемь), воздушный путь особенно зимой, позволит провести недолгое путешествие в комфорте и безопасности.

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