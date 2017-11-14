В Омске 47 выпускников детдомов получили квартиры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 14 ноября, 47 выпускников детских домов получили квартиры. Жильё им выделили в новостройке микрорайона «Амурский-2». Ключи новосёлам вручил врио губернатора Омской области Александр Бурков.

«Обеспечение жильем выпускников детских домов — важное направление в работе регионального Правительства и программная задача, которую поставил перед нами Президент страны Владимир Путин. Это хорошее дело. В этом году мы обеспечим квартирами не менее 240 сирот. Работа по обеспечению жильём выпускников детских домов будет продолжена», — отметил Александр Бурков.

Отметим, что сейчас доделывают ещё 48 квартир для выпускников детских домов.