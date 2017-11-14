В Ростовской области на 2 рубля выросла стоимость бензина
С начала 2017 г. в Ростовской области бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал более чем на 2 рубля. Это следует из данных, которые приводит Росстат.
С начала 2017 г. в Ростовской области бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал более чем на 2 рубля. Это следует из данных, которые приводит Росстат.
Рассказали специалисты государственной статистики, в начале ноября 2017 года стоимость одного литра АИ-92 в
В отчете Росстата также отмечается, что расценки на солярку и дизельное топливо остались на прежнем уровне.