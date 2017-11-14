В Ростовской области на 2 рубля выросла стоимость бензина

Рассказали специалисты государственной статистики, в начале ноября 2017 года стоимость одного литра АИ-92 в Ростове-на-Дону составляла 38,35 рубля, что на 2,18 рубля больше, чем в январе нынешнего года. Литр АИ-95 за этот период подрос в цене на 2,29 рубля — до 41,8 руб.