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17:03 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области на 2 рубля выросла стоимость бензина

С начала 2017 г. в Ростовской области бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал более чем на 2 рубля. Это следует из данных, которые приводит Росстат.

Рассказали специалисты государственной статистики, в начале ноября 2017 года стоимость одного литра АИ-92 в Ростове-на-Дону составляла 38,35 рубля, что на 2,18 рубля больше, чем в январе нынешнего года. Литр АИ-95 за этот период подрос в цене на 2,29 рубля — до 41,8 руб.

В отчете Росстата также отмечается, что расценки на солярку и дизельное топливо остались на прежнем уровне.

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