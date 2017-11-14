Минэкологии РТ: строительство мусоросжигательного завода в Осиново не согласовано
Строительство мусоросжигательного завода в поселке Осиново не согласовано. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РТ.
Строительство мусоросжигательного завода в поселке Осиново не согласовано. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РТ.
— В министерство документов по согласованию выбора земельного участка по предприятию термического обезвреживания отходов для Казани не поступало, — сообщили ProKazan.ru
Напомним, ранее появилась информация о том, что мусоросжигательный завод перенесут за пределы Казани. Новым местом строительства станет поселок Осиново неподалеку от Новой Туры и Залесного.
Напомним, мусоросжигательный завод
В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии № 3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.
— Пытаются озвучить, что это