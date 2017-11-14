Минэкологии РТ: строительство мусоросжигательного завода в Осиново не согласовано

Источник: Prokazan.ru

— В министерство документов по согласованию выбора земельного участка по предприятию термического обезвреживания отходов для Казани не поступало, — сообщили ProKazan.ru пресс-службе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что мусоросжигательный завод перенесут за пределы Казани. Новым местом строительства станет поселок Осиново неподалеку от Новой Туры и Залесного.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии № 3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.