Германия готова инвестировать в узбекский рынок

Источник: Sputnik

«Центральноазиатская страна после смены руководства осенью 2016 года находится на пути реформ и входит в десятку лучших стран мира в отчете Всемирного банка Doing Business Report 2018», — привод текст сообщения ВКНЭ пресс-служба МИД Узбекистана.

Также немецкие эксперты отмечают, что РУ интересна бизнесменам ФРГ в связи высокими темпами экономического роста республики.

ВКНЭ опубликовал статью накануне визита в Германию правительственной делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.