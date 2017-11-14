Германия готова инвестировать в узбекский рынок
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Восточный комитет немецкой экономики сообщил, что Узбекистан с 30-миллионным населением — наиболее перспективный рынок для потенциальных германских инвесторов.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Восточный комитет немецкой экономики сообщил, что Узбекистан с 30-миллионным населением — наиболее перспективный рынок для потенциальных германских инвесторов.
«Центральноазиатская страна после смены руководства осенью 2016 года находится на пути реформ и входит в десятку лучших стран мира в отчете Всемирного банка Doing Business Report 2018», — привод текст сообщения ВКНЭ
Также немецкие эксперты отмечают, что РУ интересна бизнесменам ФРГ в связи высокими темпами экономического роста республики.
ВКНЭ опубликовал статью накануне визита в Германию правительственной делегации Узбекистана во главе с
Арипов выступит с докладом перед деловыми кругами Германии в рамках конференции «Фокус на Восточную Европу — диалог с бизнесом». Также он откроет