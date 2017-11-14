Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Турчинов предложил расстреливать украинцев за связи с РФ
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13Густой смог окутал Дели
12:20 (мск), источник: Sputnik

Германия готова инвестировать в узбекский рынок

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Восточный комитет немецкой экономики сообщил, что Узбекистан с 30-миллионным населением — наиболее перспективный рынок для потенциальных германских инвесторов.

Источник: Sputnik

«Центральноазиатская страна после смены руководства осенью 2016 года находится на пути реформ и входит в десятку лучших стран мира в отчете Всемирного банка Doing Business Report 2018», — привод текст сообщения ВКНЭ пресс-служба МИД Узбекистана.

Также немецкие эксперты отмечают, что РУ интересна бизнесменам ФРГ в связи высокими темпами экономического роста республики.

ВКНЭ опубликовал статью накануне визита в Германию правительственной делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Арипов выступит с докладом перед деловыми кругами Германии в рамках конференции «Фокус на Восточную Европу — диалог с бизнесом». Также он откроет немецко-узбекский бизнес-форум в баварской столице.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане введут наценку на газ и электричество
Мирзиёев запретил частным компаниям заниматься газоснабжением
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
В Думе придумали критерий отнесения СМИ к «иностранным агентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Главный онколог Минздрава уходит в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь