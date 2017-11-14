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12:15 (мск), источник: dostup1.ru

В апреле 2018 года социальные пенсии вырастут на 4,1%

Среднегодовой размер выплаты составит 9 045 рублей.

Источник: Reuters

Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 4,1% — среднегодовой размер выплаты составит 9 045 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. В условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года На эти цели в бюджете ПФР заложено 94,5 млрд рублей», — говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей, добавили в фонде.

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 В апреле 2018 года социальные пенсии вырастут на 4,1%
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