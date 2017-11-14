В апреле 2018 года социальные пенсии вырастут на 4,1%
Среднегодовой размер выплаты составит 9 045 рублей.
Среднегодовой размер выплаты составит 9 045 рублей.
Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года на 4,1% — среднегодовой размер выплаты составит 9 045 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. В условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года На эти цели в бюджете ПФР заложено 94,5 млрд рублей», — говорится в сообщении Пенсионного фонда России.
Средний размер социальной пенсии