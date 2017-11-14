Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: Турчинов предложил расстреливать украинцев за связи с РФ
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Колин Фаррелл украсил обложку Men's Style
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Арбитражный суд Иркутской области прекратил дело о банкротстве Облкоммунэнерго

Определением Арбитражного суда Иркутской области 10 ноября 2017 года производство по делу о признании «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «ОКЭ») банкротом прекращено.

Источник: AP 2017

Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, передаёт 14 ноября пресс-служба регионального правительства.

Судебное дело было возбуждено по заявлению одного из кредиторов в октябре 2015 года. Рассмотрение арбитражным судом дела по банкротству регионального сетевого предприятия вызвало волну обращений других кредиторов. Всего за два года с требованиями о признании предприятия банкротом обратилось 26 организаций. Общая сумма их требований составила более 500 млн рублей. Каждое из принятых заявлений было рассмотрено арбитражным судом с привлечением представителей ОГУЭП «ОКЭ».

При рассмотрении дела ни один из заявителей не доказал невозможность со стороны ОГУЭП «ОКЭ» исполнять требования кредиторов. Кроме того, значительная часть требований была погашена в установленном порядке через Федеральную службу судебных приставов. В частности, за два года через судебных приставов областным предприятием, с учётом долгов по налогам и сборам, было выплачено более 1 млрд рублей.

По результатам рассмотрения всех заявлений арбитражный суд Иркутской области пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для признания унитарного предприятия ОГУЭП «Облкоммунэнерго» банкротом и прекратил рассмотрение соответствующего дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Эксперт рассказал, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь