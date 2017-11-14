В Екатеринбург поступила первая партия банкнот нового достоинства: 200 и 2000 рублей

Презентовала и рассказала о новых деньгах начальник управления кассового обслуживания екатеринбургского СКБ-банка Светлана Суворкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что Центральным банком России банкноты были введены в обращение 12 октября текущего года. Что касается внешнего вида, то банкноты номиналом в 200 руб. окрашены в зеленый цвет. На них размещены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический — на оборотной. Банкноты в 2 тыс. руб. синего цвета. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский на Дальнем Востоке, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области.

Что касается размеров, то банкноты идентичные существующим на сегодняшний день. Из особенностей отмечается, что двухсотрублевая банкнота напечатана на хлопковой бумаге с полимерной пропиткой, что позволит обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни банкноты в полтора раза.

Банкноты имеют также QR-код, по которому можно перейти на страницу сайта ЦБ с информацией обо всех защитных признаках подлинности данных банкнот. Уделено особенное внимание людям с ослабленным зрением: номинал банкноты, билет банка России, сумма прописью и графические элементы рельефны. Еще одна особенность — расположение серии и номера на оборотной стороне (вертикальная и горизонтальная). На банкноте изображены девять цифр в отличии от нынешних, имеющихся в обращении, семи знаков. «Мы предполагаем, что это, возможно, говорит об увеличенных тиражах данных купюр», — поясняет Суворкова.

Выпуск этих банкнот, по ее словам, позволит гражданам упростить свои расчеты. И привела пример ЦБ, когда для оплаты суммы в 4 тыс. 900 руб. необходимо было использовать девять банкнот, сейчас же для этой цели понадобится всего пять.