Пермь вошла в тройку городов Поволжья с самой высокой ценой на бензин

Источник: РИА "Новости"

В Приволжском федеральном округе средняя цена автомобильного топлива на 7 ноября 2017 года составила 37,97 рублей за 1 литр, в то время, как по стране этот показатель был равен 38,37 рублей.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 14 городах Поволжья самый дорогой бензин был в Кирове, Самаре и Перми, цена за литр топлива держалась на отметке 38,53, 38,5 и 38,45 рублей соответственно.

Самый дешёвый бензин продавался в Уфе за 36,96 рублей за литр. Средняя цена за литр бензина марки АИ-92 и выше в Приволжском федеральном округе на начало ноября составила 36,87 рублей, в то время, как по России 37,28 рублей. Самый дорогой бензин был отмечен в Кирове, Перми и Самаре с ценой за литр 37,76, 37,32 и 37,19 рублей соответственно. А самая низкая цена на данный вид топлива была зафиксирована в Уфе с показателем 36,17 рублей за литр.

Средняя цена по округу на бензин марки АИ-95 и выше зафиксирована на уровне 39,92 рубля, а по стране 40,33 рублей за литр. Самые высокие цены на топливо отмечались в Самаре и Чебоксарах. Цена в этих городах за литр бензина установилась 40,29 и 40,23 рубля соответственно. В Кирове и Саратове стоимость автомобильного топлива находилась на отметке 40,21 рубль. Минимальная стоимость этой марки бензина отмечена в Уфе с показателем 39,34 рубля за литр.