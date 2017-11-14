Власти Воронежской области нашли кредитора на 5,3 млрд рублей

Тендеры объявил региональный департамент финансов. Средства потратят на финансирование дефицита облбюджета и погашение долга Воронежской области. Подрядчик получит за услуги 1,34 млрд рублей.

Кроме того, «Сбербанк» стал кредитором, который предоставит воронежским властям 1 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долга.