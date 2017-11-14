Власти Воронежской области нашли кредитора на 5,3 млрд рублей
Региональные власти нашли кредитора на 5,3 млрд рублей. ПАО «Сбербанк» выиграл четыре аукциона. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок в понедельник, 13 ноября.
Региональные власти нашли кредитора на 5,3 млрд рублей. ПАО «Сбербанк» выиграл четыре аукциона. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок в понедельник, 13 ноября.
Тендеры объявил региональный департамент финансов. Средства потратят на финансирование дефицита облбюджета и погашение долга Воронежской области. Подрядчик получит за услуги 1,34 млрд рублей.
Кроме того, «Сбербанк» стал кредитором, который предоставит воронежским властям 1 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долга.