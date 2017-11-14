На строительство ул. Казачьей в Волгаре выделят 128 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

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Согласно документам закупки, строительство автомобильной дороги предполагается по ул. Казачей от ул. Осетинской ПК6+51,18 до ул. Шоссейной.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 128,2 млн рублей. Из них 79 млн руб. планируется выделить в 2017 г., еще 49,2 млн руб. — в 2018 году.