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13:53 (мск), источник: Volga News

На строительство ул. Казачьей в Волгаре выделят 128 млн рублей

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы по возведению автомобильной дороги по ул. Казачьей в жилом районе «Волгарь».

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, строительство автомобильной дороги предполагается по ул. Казачей от ул. Осетинской ПК6+51,18 до ул. Шоссейной.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 128,2 млн рублей. Из них 79 млн руб. планируется выделить в 2017 г., еще 49,2 млн руб. — в 2018 году.

Все работы должны быть выполнены в течение 10 месяцев с момента заключения контракта. Подрядчика определят 4 декабря.

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