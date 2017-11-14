На строительство ул. Казачьей в Волгаре выделят 128 млн рублей
Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит
Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно документам закупки, строительство автомобильной дороги предполагается по ул. Казачей от ул. Осетинской ПК6+51,18 до ул. Шоссейной.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 128,2 млн рублей. Из них 79 млн руб. планируется выделить в 2017 г., еще 49,2 млн руб. — в 2018 году.
Все работы должны быть выполнены в течение 10 месяцев с момента заключения контракта. Подрядчика определят 4 декабря.