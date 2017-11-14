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13:32 (мск), источник: NewsKo

Администрация Перми: Улицу Бенгальскую приведут в нормативное состояние в рамках текущего ремонта

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел исковое заявление прокурора района к администрации Перми о возложении обязанностей по приведению автомобильной дороги по ул. Бенгальская в соответствие с ГОСТ.

Источник: РИА "Новости"

В краевой прокуратуре пояснили, что 28 июля 2017 года в 23 часа на ул. Бенгальской произошло ДТП с участием водителя мотоцикла и пешехода, который шёл по обочине дороги. В результате пешеход от полученных травм скончался.

Недостатками транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на месте ДТП, в нарушение соответствующих ГОСТов, явились несоответствие ширины полос движения проезжей части, установленной для дороги четвертой категории, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, отсутствие искусственных неровностей для принудительного снижения скорости.

В итоге, исковые требования прокурора судом были удовлетворены, на администрацию Перми возложена обязанность по приведению автомобильной дороги в соответствие с ГОСТ в течение одного года с даты вступления решения суда в законную силу.

Как пояснили «Новому компаньону» в управлении внешнего благоустройства, весной 2018 года будет проведено обследование улицы Бенгальской, в течение следующего дорожного сезона она будет приведена в нормативное состояние в рамках текущего ремонта.

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