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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Доходы бюджета Пермского края сократятся в ближайшие три года почти на 9 млрд руб

Доходы бюджета Пермского края сократятся на 3,3 млрд руб. в 2018 году, а также на 2,6 млрд руб. в 2019 и 2020 годах.

Как ранее писал «Ъ», это связано с сокращением дотаций из федерального бюджета, а также изменением срока передачи полномочий субъектам РФ по установлению льготы по налогу на движимое имущество организаций в отношении движимого имущества с 2018 года на 2019 год. Соответствующая поправка была принята рабочей группой краевого парламента по подготовке проекта финансового документа.

Проект регионального бюджета на 2018−2020 годы был принят в первом чтении на пленарном заседании регионального заксобрания 26 октября. Доходы краевой казны в 2018 году были запланированы в размере 115,6 млрд руб., в 2019-м — 118,9 млрд и 122,8 млрд руб. в 2020-м. Расходы в 2018 году запланированы на уровне 121,6 млрд руб., 128 млрд и 128,6 млрд руб. в 2019 и 2020 годах соответственно.

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