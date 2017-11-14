В Узбекистане дан старт программе публичного предложения акций населению

Источник: UzReport.news

Компания желает привлечь неограниченные дешевые ресурсы для развития, тогда выпуск акций и выход их на фондовую биржу является, как правило, наиболее приемлемым способом. Для этого ей надо пройти процедуру IPO.

IPO (англ. Initial Public Offering) это первичная публичная продажа выпущенных акций акционерных компании, с целью получения доступа к капиталу большего круга мелких и крупных инвесторов, получения объективной рыночной цены акций компаний. При этом рыночная цена акций используется как инструмент оценки деятельности и мотивации менеджеров, или ориентир для сделок слияния и присоединения, а также для создания возможности свободного обращения акций на фондовой бирже.

После выхода на фондовую биржу компания признается публичной и именуется листинговой, а ее акции свободно торгуются на бирже среди неограниченного круга лиц.

Наряду с IPO в финансовом мире широко применяется термин SPO (англ. SecondaryPublicOffering), который означает публичную продажу акций акционером через торговые площадки фондовой биржи.

Учитывая преимущества вышеуказанных способов продажи акций, Указом Президента Республики Узбекистан от 17 января 2017 года №УП-4933 «О мерах по дальнейшему упрощению процедур и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях» была предусмотрена продажа с использованием технологий IPO и SPO принадлежащих государству акций населению и субъектам предпринимательской деятельности.

Во исполнение данного Указа 10 мая текущего года постановлением Правительства утвержден порядок проведения IPO и SPO акций трех ведущих акционерных обществ, а именно АО «Кварц» (IPO), АО «Шахрисабз вино-арок» (SPO) и АО «Кукон механика заводи» (SPO).

Организаторами IPO и SPO выступают Национальный банк внешнеэкономический деятельности и банк «Асака».

15 сентября текущего года АО «Кварц» принято решение о дополнительном выпуске 4,57 млн. штук акций для их публичной продажи по технологии IPO. 2 октября данный выпуск прошел государственную регистрацию и постановку на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг. Согласно полученного в октябре заключения оценочной организации рекомендованная рыночная цена одной акции АО «Кварц» составила 9100 сумов при номинальной стоимости 1715 сумов.

Организация IPO акций АО «Кварц» будет осуществлена Узнацбанком в качестве андеррайтера, с которым 15 сентября АО «Кварц» заключило соответствующий договор.

18 октября ООО «Dalal Standard» было признано победителем в конкурсе по отбору инвестиционного посредника для проведения IPO и SPO акций акционерных обществ «Кварц» и «Кукон механика заводи».

5 октября Госкомконкуренции Республики Узбекистан заключил с банком «Асака» договор на организацию SPO принадлежащих государству акций АО «Шахрисабз вино-арок».

Для покупки акции вышеназванных акционерных обществ достаточно заключить договор с инвестиционным посредником (брокером), задепонировать денежные средства и оформить поручение брокеру купить акции.

По итогам проведения пилотного IPO и SPO на фондовом рынке в Кабинет Министров будут внесены предложения по дальнейшему применению данного порядка для других акционерных обществ.

Публичная продажа акционерами акций путем SPO, как и в случае с IPO, позволит получить справедливую рыночную цену за акции с использованием современной торговой системы, внедренной в прошлом году в партнерстве с Корейской биржей.