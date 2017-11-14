Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Турчинов предложил расстреливать украинцев за связи с РФ
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Французские туристы угнали гондолу в Венеции
Алиса Аршавина готова простить мужа и принять его обратно
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
13:00 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане дан старт программе публичного предложения акций населению

Организация IPO акций АО «Кварц» будет осуществлена Узнацбанком в качестве андеррайтера, с которым заключен соответствующий договор.

Источник: UzReport.news

Компания желает привлечь неограниченные дешевые ресурсы для развития, тогда выпуск акций и выход их на фондовую биржу является, как правило, наиболее приемлемым способом. Для этого ей надо пройти процедуру IPO.

IPO (англ. Initial Public Offering) это первичная публичная продажа выпущенных акций акционерных компании, с целью получения доступа к капиталу большего круга мелких и крупных инвесторов, получения объективной рыночной цены акций компаний. При этом рыночная цена акций используется как инструмент оценки деятельности и мотивации менеджеров, или ориентир для сделок слияния и присоединения, а также для создания возможности свободного обращения акций на фондовой бирже.

После выхода на фондовую биржу компания признается публичной и именуется листинговой, а ее акции свободно торгуются на бирже среди неограниченного круга лиц.

Наряду с IPO в финансовом мире широко применяется термин SPO (англ. SecondaryPublicOffering), который означает публичную продажу акций акционером через торговые площадки фондовой биржи.

Учитывая преимущества вышеуказанных способов продажи акций, Указом Президента Республики Узбекистан от 17 января 2017 года №УП-4933 «О мерах по дальнейшему упрощению процедур и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях» была предусмотрена продажа с использованием технологий IPO и SPO принадлежащих государству акций населению и субъектам предпринимательской деятельности.

Во исполнение данного Указа 10 мая текущего года постановлением Правительства утвержден порядок проведения IPO и SPO акций трех ведущих акционерных обществ, а именно АО «Кварц» (IPO), АО «Шахрисабз вино-арок» (SPO) и АО «Кукон механика заводи» (SPO).

Организаторами IPO и SPO выступают Национальный банк внешнеэкономический деятельности и банк «Асака».

15 сентября текущего года АО «Кварц» принято решение о дополнительном выпуске 4,57 млн. штук акций для их публичной продажи по технологии IPO. 2 октября данный выпуск прошел государственную регистрацию и постановку на учет в Центральном депозитарии ценных бумаг. Согласно полученного в октябре заключения оценочной организации рекомендованная рыночная цена одной акции АО «Кварц» составила 9100 сумов при номинальной стоимости 1715 сумов.

Организация IPO акций АО «Кварц» будет осуществлена Узнацбанком в качестве андеррайтера, с которым 15 сентября АО «Кварц» заключило соответствующий договор.

18 октября ООО «Dalal Standard» было признано победителем в конкурсе по отбору инвестиционного посредника для проведения IPO и SPO акций акционерных обществ «Кварц» и «Кукон механика заводи».

5 октября Госкомконкуренции Республики Узбекистан заключил с банком «Асака» договор на организацию SPO принадлежащих государству акций АО «Шахрисабз вино-арок».

Для покупки акции вышеназванных акционерных обществ достаточно заключить договор с инвестиционным посредником (брокером), задепонировать денежные средства и оформить поручение брокеру купить акции.

По итогам проведения пилотного IPO и SPO на фондовом рынке в Кабинет Министров будут внесены предложения по дальнейшему применению данного порядка для других акционерных обществ.

Публичная продажа акционерами акций путем SPO, как и в случае с IPO, позволит получить справедливую рыночную цену за акции с использованием современной торговой системы, внедренной в прошлом году в партнерстве с Корейской биржей.

На сегодняшний день в биржевой котировальный лист Республиканской фондовой биржи «Тошкент» входят простые и привилегированные акции 190 акционерных обществ, признаваемых листинговыми компаниями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Ташкенте открылся новый мебельный комплекс Атлас (Видео)
Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Эксперт рассказал, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь