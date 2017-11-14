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14:06 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь будет синтезировать ядерное будущее в Курчатове

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Беларусь намерена активно проводить исследования на термоядерном реакторе в Казахстане.

Источник: AP 2017

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал постановление, одобряющее проект соглашения стран СНГ о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака.

Казахстанский материаловедческий токамак КТМ построен в городе Курчатов. Это первая в мире установка, предназначенная для проведения исследований по термоядерному материаловедению. Токамак — одна из моделей термоядерного реактора, на котором можно проводить разноплановые исследования не только в области модернизации уже разработанных реакторов, но для создания из новых видов. На уникальном казахстанском материаловедческом реакторе планируется испытание материалов под тепловой нагрузкой до 20 МВт на квадратный метр, что соответствует параметрам энергетических нагрузок для будущих термоядерных реакторов, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации «Росатома», экспериментальная термоядерная установка КТМ начнет работу в ноябре 2017 года. В Минске источники, обладающие информацией о проекте, сообщили, что финансирование белорусских проектов будет осуществляться за счет бюджета, но его объем еще не определен.

Участниками проекта со стороны Беларуси являются Объединенный институт энергетических и ядерных исследований Сосны Национальной академии наук, Институт ядерных проблем Белгосуниверситета, ряд других компаний.

В правительстве Беларуси также сообщили, что уполномоченным органом, ответственным за реализацию данного соглашения, определена Национальная академия наук Беларуси.

В июне 2017 года состоялся первый этап физического пуска: была проверена работа всех систем токамака на пробных режимах. «Начать работу комплекса на штатных режимах планируется в ноябре 2017 года», — сказали в «Росатоме».

МИД РБ поручено уведомить стороны соглашения о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документа.

В мае 6 стран СНГ — РФ, Казахстан, РБ, Армения, Кыргызстан и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о совместном использование токамака.

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