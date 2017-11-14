Увеличится количество авиарейсов из Краснодара в Дубай

Это на 5 рейсов больше, чем в летнем расписании.

Авиакомпания Flydubai, которая ранее выполняла два рейса в неделю, увеличит их количество до четырех в неделю. Полеты будут выполняться по вторникам и субботам с вылетом из Краснодара в 01:55, по четвергам с вылетом в 02:05. Четвертый рейс (по воскресеньям) добавится с 24 декабря с вылетом из Краснодара в 01:55. Авиакомпания выполняет полеты на воздушных судах типа Boeing 737−800 вместимостью 174 пассажира (162 — в салоне эконом-класса и 12 — в салоне бизнес-класса).

Туристический оператор ANEX Tour совместно с авиакомпанией AZUR air в зимнем расписании Международного аэропорта Краснодар выполняют два рейса в неделю, по вторникам и пятницам. Вылет из Краснодара по вторникам в 03:30, по пятницам — в 02:55. Полеты выполняются на воздушных судах типа Boeing 737−800 вместимостью 189 человек.