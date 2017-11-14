Нелегальная косметика на Br70 тыс. изъята витебскими таможенниками

Автомобиль с косметикой и парфюмерией следовал из Литвы на территорию ЕАЭС. При таможенном контроле выяснилось, что в грузовом отсеке находится больше косметики, чем указано в сопроводительных документах. Часть товара превышала заявленное количество, а часть вовсе не была указана.