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14:01 (мск), источник: БЕЛТА

Нелегальная косметика на Br70 тыс. изъята витебскими таможенниками

14 ноября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Сотрудники Витебской таможни пресекли попытку незаконного ввоза косметики и парфюмерии без декларирования, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Источник: БЕЛТА

Автомобиль с косметикой и парфюмерией следовал из Литвы на территорию ЕАЭС. При таможенном контроле выяснилось, что в грузовом отсеке находится больше косметики, чем указано в сопроводительных документах. Часть товара превышала заявленное количество, а часть вовсе не была указана.

Незаконно перемещаемые более 4,5 тыс. единиц масла для тела, геля для душа, крема для рук и лица, а также предметов декоративной косметики изъяты. Стоимость товара составила более Br70 тыс.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

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