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14:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Финансирование краевой общественной палаты увеличится на 2 млн рублей

С 2018 года финансирование краевой общественной палаты из федерального бюджета увеличится на 2 млн руб. ежегодно.

Соответствующую поправку в краевой финансовый документ внес губернатор Пермского края Максим Решетников.

Сегодня на заседании рабочей группы краевого парламента по подготовке проекта регионального бюджета на 2018−2020 годы депутаты с этим предложением согласились.

По словам вице-премьера краевого правительства Ольги Антипиной, наиболее значительные статьи расходов региональной общественной палаты — освещение работы органа в СМИ и командировки. Сейчас финансирование общественной палаты составляет порядка 800 тыс. руб.

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