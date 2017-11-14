Финансирование краевой общественной палаты увеличится на 2 млн рублей
С 2018 года финансирование краевой общественной палаты из федерального бюджета увеличится на 2 млн руб. ежегодно.
С 2018 года финансирование краевой общественной палаты из федерального бюджета увеличится на 2 млн руб. ежегодно.
Соответствующую поправку в краевой финансовый документ внес губернатор Пермского края Максим Решетников.
Сегодня на заседании рабочей группы краевого парламента по подготовке проекта регионального бюджета на 2018−2020 годы депутаты с этим предложением согласились.
По словам