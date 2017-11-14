ЦБ: Отменена практика выдачи банкам лицензии на проведение операций в инвалюте

Напомним, что раньше со стороны Центрального банка коммерческим банкам выдавались генеральные лицензии в соответствии с «Правилами выдачи коммерческим банкам лицензий на проведение операций в иностранной валюте», а на основании Положения «О порядке регистрации и лицензирования деятельности банков» — лицензии, дающие право осуществления операций в национальной валюте.