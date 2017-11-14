Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Слепаков публично оскорбил Ольгу Бузову
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
19:00 (мск), источник: UzReport.news

ЦБ: Отменена практика выдачи банкам лицензии на проведение операций в инвалюте

Постановлениями Правления Центрального банка Узбекистана отменена практика выдачи коммерческим банкам лицензии на проведение операций в иностранной валюте, и всем коммерческим банкам страны переоформлены лицензии, дающие право на осуществление банковских операций.

Источник: UzReport.news

Напомним, что раньше со стороны Центрального банка коммерческим банкам выдавались генеральные лицензии в соответствии с «Правилами выдачи коммерческим банкам лицензий на проведение операций в иностранной валюте», а на основании Положения «О порядке регистрации и лицензирования деятельности банков» — лицензии, дающие право осуществления операций в национальной валюте.

В соответствии с Указом №УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», практика выдачи коммерческим банкам лицензии на проведение операций в иностранной валюте отменена, операции коммерческих банков с иностранной валютой осуществляются на основании лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан закупит современные приборы учета электроэнергии и газа
ЦБ: Отменена практика выдачи банкам лицензии на проведение операций в ин...
The Bell опубликовал записи переговоров Сечина и Улюкаева
Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Андрей Аршавин назвал фаворита чемпионата мира по футболу Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь