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13:45 (мск), источник: СуперОмск

Глава омского Минсельхоза анонсировал ликвидацию коров на селе

Максим Чекусов рассказал о будущем личных хозяйств омских крестьян.

Источник: Reuters

На сегодняшнем заседании правительства Омской области обсуждался вопрос роста численности крупного рогатого скота в личных хозяйствах на фоне ущерба от африканской чумы свиней. Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов заверил, что доходность от свиноводства коровы затмить не смогут.

«Чтобы вырастить поросенка необходимо полгода. Корова растет три года, бык — два. В будущем мы вообще придем к тому, что на селе не останется ни одной коровы. Все они будут содержаться на фермах», — сказал Чекусов.

По мнению главы Минсельхоза, личные крестьянские хозяйства сельчанам придется переводить в крестьянско-фермерские хозяйства. Такова на сегодня государственная политика в области сельского хозяйства и животноводства.

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