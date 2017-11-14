Глава омского Минсельхоза анонсировал ликвидацию коров на селе

На сегодняшнем заседании правительства Омской области обсуждался вопрос роста численности крупного рогатого скота в личных хозяйствах на фоне ущерба от африканской чумы свиней. Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов заверил, что доходность от свиноводства коровы затмить не смогут.

«Чтобы вырастить поросенка необходимо полгода. Корова растет три года, бык — два. В будущем мы вообще придем к тому, что на селе не останется ни одной коровы. Все они будут содержаться на фермах», — сказал Чекусов.