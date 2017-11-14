Расписание курсирующей между Ростовом и Краснодаром «Ласточки» изменится
Расписание курсирующего между Ростовом и Краснодаром электропоезда «Ласточка» изменится с 10 декабря.
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Расписание курсирующего между Ростовом и Краснодаром электропоезда «Ласточка» изменится с 10 декабря.
Как сообщает «Ростов-Транспорт», вечерняя «Ласточка» будет отправляться в Краснодар в 17.18, а не в 18.40, как сейчас.
Отправление в Ростов с 10 декабря — в 7.32 (в настоящее время — в 6.55). Прибывать в донскую столицу электропоезд будет в 10.52 (сейчас — в 10.17).
Сообщается также, что с 29 апреля 2018 года маршрут «Ласточки» планируется продлить до Туапсе.