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15:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Расписание курсирующей между Ростовом и Краснодаром «Ласточки» изменится

Расписание курсирующего между Ростовом и Краснодаром электропоезда «Ласточка» изменится с 10 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает «Ростов-Транспорт», вечерняя «Ласточка» будет отправляться в Краснодар в 17.18, а не в 18.40, как сейчас.

Отправление в Ростов с 10 декабря — в 7.32 (в настоящее время — в 6.55). Прибывать в донскую столицу электропоезд будет в 10.52 (сейчас — в 10.17).

Сообщается также, что с 29 апреля 2018 года маршрут «Ласточки» планируется продлить до Туапсе.

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