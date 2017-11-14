Расписание курсирующей между Ростовом и Краснодаром «Ласточки» изменится

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает «Ростов-Транспорт», вечерняя «Ласточка» будет отправляться в Краснодар в 17.18, а не в 18.40, как сейчас.

Отправление в Ростов с 10 декабря — в 7.32 (в настоящее время — в 6.55). Прибывать в донскую столицу электропоезд будет в 10.52 (сейчас — в 10.17).