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14:27 (мск), источник: ivbg.ru

Власти проверят завышение тарифов ЖКХ в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с депутатами Закcобрания сообщил, что власти региона взяли на особый контроль ситуацию с завышенными тарифами в квитанциях за услуги ЖКХ. Об этом сообщает online47.ru.

Источник: РИА "Новости"

Жалобы о завышенных тарифах поступают в администрацию Ленобласти по большей части от возмущенных жителей Волхова и Кудрово. Как сообщил председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Александр Тимков, с 2018 года ведомство будет применять новый подход и ранжировать управляющие компании по степени риска. Наиболее рискованные будут ежегодно проверяться проверкам, а менее рискованные — два раза в год.

Ранее стало известно, что тарифы на услуги ЖКХ в Ленобласти вырастут с 1 июля 2018 года. Напомним, 18 июля 2017 года в Выборгском районе из-за задолженности выборгской УК по ЖКХ за электроэнергию почти в 60 млн рублей петербургской сбытовой компанией была отключена за долги котельная в посёлке Соколинское Выборгского района, также оказалось, что далеко не все дома готовы к отопительному сезону. 20 июля ivbg.ru составил список недобросовестных управляющих организаций Выборгского района, которые не платят за теплоэнергию, а также обнародовал основные схемы, по которым ТСЖ обкрадывают жителей. В конце октября в СМИ появилась информация о том, что управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ.

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