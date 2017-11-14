Власти проверят завышение тарифов ЖКХ в Ленобласти

Жалобы о завышенных тарифах поступают в администрацию Ленобласти по большей части от возмущенных жителей Волхова и Кудрово. Как сообщил председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Александр Тимков, с 2018 года ведомство будет применять новый подход и ранжировать управляющие компании по степени риска. Наиболее рискованные будут ежегодно проверяться проверкам, а менее рискованные — два раза в год.

Ранее стало известно, что тарифы на услуги ЖКХ в Ленобласти вырастут с 1 июля 2018 года. Напомним, 18 июля 2017 года в Выборгском районе из-за задолженности выборгской УК по ЖКХ за электроэнергию почти в 60 млн рублей петербургской сбытовой компанией была отключена за долги котельная в посёлке Соколинское Выборгского района, также оказалось, что далеко не все дома готовы к отопительному сезону. 20 июля ivbg.ru составил список недобросовестных управляющих организаций Выборгского района, которые не платят за теплоэнергию, а также обнародовал основные схемы, по которым ТСЖ обкрадывают жителей. В конце октября в СМИ появилась информация о том, что управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ.