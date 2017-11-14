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14:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Reuters: Кремль поручил российским компаниям поставлять позитивные новости

Власти попросили ведущие российские компании снабжать Кремль новостями, которые представляют руководство страны в «положительном свете».

Источник: PourquoiPas/CC0

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семистраничный документ, в котором изложены требования к публикациям. Согласно поручению властей, материалы должны фокусироваться на достижениях науки, создании новых рабочих мест и объектов инфраструктуры, особенно тех, которые получают господдержку. В документе подробно описывается формат новостей, а также установлен недельный срок их отправки.

Как утверждает Reuters, поручение властей было направлено в прошлом месяце 45-ти компаниям «в энергетическом и коммунальном секторах России», в их числе — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК. Полный перечень компаний также имеется в распоряжении агентства. Reuters пишет, что требования властей были представлены на фоне подготовки к президентским выборам, запланированным на март 2018 года, на которых Владимиру Путину нужна победа «с высокой явкой» избирателей, чтобы сохранить «строгий контроль над властью после доминирования на политической арене России в течение двух десятилетий».

Жизнь большинства людей стала более спокойной, комфортной, благообразной. Но многие свидетельства этого часто оказываются вне внимания СМИ. Наша задача — благодаря креативному и кропотливому подходу отобрать нужные темы, чтобы предложить их для освещения в СМИ.
приводит Reuters выдержку из первого документа

Выборы в нем никак не упоминаются, но авторы документа, по информации Reuters, уточняют, что новостные материалы должны способствовать формированию «ленты позитивных новостей» и соответствовать двум темам: «жизнь налаживается» и «что было; что стало».

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Оба документа, по данным Reuters, были приложены к приглашению, отправленному Министерством энергетики 9 октября в департаменты по связям с общественностью и руководству ряда фирм, из которых 17 контролируются государством, и еще 28 компаний — частные. Минэнерго поручило преприятиям направить своих представителей на запланированную в министерстве 12 октября встречу, где планировалось обсудить, как помочь «попыткам пиара властей». Reuters утверждает, что эта встреча была инициирована первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представитель господина Кириенко и пресс-служба Минэнерго никак не прокомментировали информацию.

В октября источники Русской службы Би-би-си сообщали, что перед выборами президента Кремль разработал способ, который позволит рассказывать избирателям больше позитивных новостей о работе властей. По словам собеседников Би-би-си, таким образом администрация президента рассчитывает улучшить социальное самочувствие граждан и снизить «депрессивную обстановку» на фоне неблагоприятных экономических условий в стране.

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