Донские УК предложили новый подход к оплате коммунальных услуг

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в управлении 400 УК в Ростовской области находится около 12 тысяч многоквартирных домов, что составляет почти 60 процентов от общего количества такого жилья. А всего организаций, имеющих лицензию на право управления домами, в регионе более 520. Зачастую именно они оказываются в середине долговой цепочки. Причем некоторые накапливают по-настоящему крупную задолженность. Так, например, одна из белокалитвинских УК имеет долг 70 миллионов рублей. Причин падения в коммунальную долговую яму несколько.

— К ним, в частности, относятся разногласия по объему потребленных ресурсов и некорректное начисление. Чтобы разрешить эту проблему, необходим прозрачный механизм документооборота между организациями и регулярные — не реже раза в квартал — сверки взаимных расчетов. Кроме того, практика показывает, что собираемость платежей никогда не бывает 100-процентной, и поэтому задолженность населения накапливается. В УК должна быть организована претензионно-исковая работа в отношении неплательщиков. Причем нужно учитывать сроки исковой давности, — отмечает министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Еще одной проблемой является несинхронное начисление пени. Это приводит к тому, что УК вынуждена платить за просрочку больше, чем сама сможет взыскать с недобросовестного плательщика. Эффективность учета потребленных ресурсов, а значит, и собираемость оплаты за них снижает отсутствие возможности одновременно снимать показания индивидуальных и общедомовых счетчиков.

Впрочем, еще одной причиной роста задолженности в сфере ЖКХ министр назвал недобросовестные, а иногда и откровенно преступные действия руководителей управляющих организаций, в том числе мошенничество и уклонение от исполнения решений суда.

Как считают донские коммунальщики, частично проблему несвоевременных платежей может решить прямая оплата населением коммунальных услуг ресурсопредоставляющим организациям. Также надежды возлагаются на применение технических новинок, например, на установку антимагнитных блоков, препятствующих несанкционированному вмешательству в работу счетчика. Между тем и сами УК самостоятельно ищут действенные способы борьбы с неплательщиками и любителями изменять показания приборов учета.

— Чтобы снимать показатели счетчиков и проверять их целостность, а также составлять соответствующие акты при выявленных нарушениях, мы специально наняли штатного контролера. Это оказалось выгоднее, чем допускать рост задолженности. Кроме того, для злостных должников ограничиваем подачу электроэнергии. Насколько мне известно, некоторые УК уже отключают и воду. Большой проблемой сейчас является взыскание задолженности через службу судебных приставов, у которой просто не хватает ресурсов. В ведомстве мало сотрудников, им приходится работать с огромным количеством взысканий. Мы предложили помощь: в согласованные дни я предоставляю приставам свою служебную машину с водителем для выезда по адресам должников, а они выделяют своего сотрудника, который работает с моими должниками: занимается сверками, розыском имущества и так далее, — рассказывает директор аксайской УК «Ремонт и эксплуатация жилья N 5» Олег Автухов.

Представители донских управляющих компаний отмечают невозможность одновременно снимать показания индивидуальных и общедомовых счетчиков. Многие жильцы не хотят либо не могут пустить сотрудников УК в нужное время. А на законном основании в квартиру к собственнику жилья можно попасть лишь раз в три месяца. Разумеется, о синхронном снятии показаний при таких условиях не может быть и речи, и как правило, УК приходится верить данным, которые подает им сам собственник. К тому же в квартирах используются разные приборы учеты с разной степенью точности. В результате постоянно фиксируется огромная разница между потребленными и оплаченными коммунальными услугами. И если с электросчетчиками проблему можно решить малой кровью, то с водомерами все сложнее. Хотя и тут при желании, а главное, при согласии жильцов, можно найти решение.

— Мы поговорили с собственниками многоквартирного дома и с их согласия вынесли приборы учета электроэнергии на лестничные площадки. При этом у всех жильцов был установлен единый тип счетчиков. И каждый абонент заплатил за это не более 1,5 тысячи рублей. Кроме того, мы установили в подъезде датчики движения, которые включают свет только тогда, когда в нем есть необходимость. В итоге экономия электричества составила 35 процентов. А для учета потребления воды мы установили водомеры с удаленным доступом. Получить информацию с таких счетчиков можно в любое время, не заходя в квартиру. При этом будет видно, если абонент воспользуется магнитом. После установки новых водомеров в доме больше не возникает конфликтных ситуаций. Но когда мы предложили поставить такие же не очень дорогие счетчики с рассрочкой платежа в соседних домах и объяснили, как эти приборы действуют, люди отказались. Сказали прямо: «Такой хороший прибор нам не нужен». И это их право — распоряжаться собственностью по своему усмотрению, — говорит гендиректор новошахтинской управляющей организации «Коммунальщик» Андрей Колесников.

В министерстве ЖКХ Ростовской области подтверждают, что система дистанционного снятия показателей действительно позволяет вести синхронный, а значит, точный учет потребленных ресурсов. Но это, увы, выгодно не всем жильцам.

— Такие системы уже устанавливаются в некоторых многоквартирных домах Ростова и Новошахтинска. Для этого нужно убедить жителей в необходимости их применения. Однако всегда находится собственник, не заинтересованный в подобной системе, потому что она не позволяет манипулировать платежами, — отмечает Андрей Майер.