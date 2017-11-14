Судьба «цыганского поселка» на юго-западе Екатеринбурга решена
Урбанисты потребовали дополнить транспортную схему застройки.
Урбанисты потребовали дополнить транспортную схему застройки.
Подавляющее большинство участников общественных слушаний поддержали застройку «цыганского поселка» на
Отметим, урбанист Владимир Злоказов призывал на слушаниях отказать в поддержке застройщику, чтобы он доработал проект. Критике подверглась транспортная схема нового микрорайона.
«Екатеринбург славится прямоугольной планировкой кварталов и улиц. И она эффективна для транспортных потоков. Сегодня этот проект решает судьбу улицы Циолковского — она идет через весь район. И в этом проекте она обрывается на Московской, и до Амундсена не дойдет. Таким образом, она сливает весь трафик. Предложение — продлить Циолковского до улицы Военного флота», — выступил урбанист, кроме того, он предложил повысить пешеходную проницаемость микрорайона, и призвал голосовать против, чтобы изменения внесли в проект.