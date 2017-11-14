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14:10 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Судьба «цыганского поселка» на юго-западе Екатеринбурга решена

Урбанисты потребовали дополнить транспортную схему застройки.

Источник: РИА "Новости"

Подавляющее большинство участников общественных слушаний поддержали застройку «цыганского поселка» на юго-западе Екатеринбурга. Как передает 14 ноября корреспондент «АиФ-Урал», за новый проект проголосовало 130 человек, против него набралось всего 11 голосов.

Отметим, урбанист Владимир Злоказов призывал на слушаниях отказать в поддержке застройщику, чтобы он доработал проект. Критике подверглась транспортная схема нового микрорайона.

«Екатеринбург славится прямоугольной планировкой кварталов и улиц. И она эффективна для транспортных потоков. Сегодня этот проект решает судьбу улицы Циолковского — она идет через весь район. И в этом проекте она обрывается на Московской, и до Амундсена не дойдет. Таким образом, она сливает весь трафик. Предложение — продлить Циолковского до улицы Военного флота», — выступил урбанист, кроме того, он предложил повысить пешеходную проницаемость микрорайона, и призвал голосовать против, чтобы изменения внесли в проект.

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