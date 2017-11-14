Судьба «цыганского поселка» на юго-западе Екатеринбурга решена

«Екатеринбург славится прямоугольной планировкой кварталов и улиц. И она эффективна для транспортных потоков. Сегодня этот проект решает судьбу улицы Циолковского — она идет через весь район. И в этом проекте она обрывается на Московской, и до Амундсена не дойдет. Таким образом, она сливает весь трафик. Предложение — продлить Циолковского до улицы Военного флота», — выступил урбанист, кроме того, он предложил повысить пешеходную проницаемость микрорайона, и призвал голосовать против, чтобы изменения внесли в проект.