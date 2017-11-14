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16:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Агрохолдинг «АФГ Националь» начал выращивать чеснок в Нижегородской области

Российский агропромышленный холдинг «АФГ Националь» начал выращивать чеснок в Нижегородской области. Об этом пресс-служба холдинга сообщила 14 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, «АФГ Националь», в структуру которого также входит несколько предприятий по производству картофеля и овощей открытого грунта в Нижегородской области, помимо продукции «борщевого набора» начнет производить чеснок. В настоящий момент холдинг выращивает в регионе картофель и морковь, а также занимается производством лука в Ростовской области и столового картофеля — в Новгородской.

«Мы уже посадили чеснок на площади 17 га в Лукояновском районе. Сельхозкультура, как и другие наши овощи, будет выращиваться на поливе, что важно для обеспечения высокой урожайности и качества. Вести реализацию будем традиционно через торговые сети Нижегородской области и соседних регионов. При благоприятных условиях мы рассчитываем на урожайность от 60 до 70 центнеров с гектара, что позволит нам получить в 2018 году более тысячи тонн чеснока», — рассказал руководитель дивизиона «Овощи» агрохолдинга «АФГ Националь» Валерий Масланов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валовый сбор продовольственного картофеля нижегородскими предприятиями «АФГ Националь» превысил 41 тысячу т. Средняя урожайность клубнеплода на площадках агрохолдинга составила 450 ц/га, что вдвое выше средней урожайности по региону. Кроме того, в Нижегородской области холдинг собрал более 20 тысяч тонн моркови и около четырех тысяч тонн зернобобовых культур.

Выращиванием картофеля и овощей открытого грунта ГК «АФГ Националь» занимается в Нижегородской области с 2015 года. За это время агрохолдинг инвестировал в развитие овощеводческого направления более трех млрд рублей, что позволило удвоить объeмы производства, построить технологичные мощности хранения продукции и обеспечить квалифицированными рабочими местами более 300 жителей районов области.

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