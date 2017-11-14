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14:31 (мск), источник: ИА Башинформ

15 ноября в Уфе откроется Фестиваль продуктов «Наш бренд»

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице завтра откроется второй по счету Фестиваль продуктов «Наш бренд».

Крупнейший региональный проект «Наш бренд» нацелен на расширение рынков сбыта и дает возможность производителям наладить эффективные контакты для поставки широкого ассортимента продуктов питания, сырья, оборудования и технологий, упаковки для производства.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики, в рамках фестиваля запланирована большая деловая и конкурсная программа. Она включает проведение торгово-закупочной сессии «День поставщика», дегустационного конкурса «Наш бренд», а также дегустации и продажи продуктов питания по ценам производителей.

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