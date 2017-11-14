15 ноября в Уфе откроется Фестиваль продуктов «Наш бренд»

Крупнейший региональный проект «Наш бренд» нацелен на расширение рынков сбыта и дает возможность производителям наладить эффективные контакты для поставки широкого ассортимента продуктов питания, сырья, оборудования и технологий, упаковки для производства.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики, в рамках фестиваля запланирована большая деловая и конкурсная программа. Она включает проведение торгово-закупочной сессии «День поставщика», дегустационного конкурса «Наш бренд», а также дегустации и продажи продуктов питания по ценам производителей.