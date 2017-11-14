15 ноября в Уфе откроется Фестиваль продуктов «Наш бренд»
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице завтра откроется второй по счету Фестиваль продуктов «Наш бренд».
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УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице завтра откроется второй по счету Фестиваль продуктов «Наш бренд».
Крупнейший региональный проект «Наш бренд» нацелен на расширение рынков сбыта и дает возможность производителям наладить эффективные контакты для поставки широкого ассортимента продуктов питания, сырья, оборудования и технологий, упаковки для производства.
Как сообщили в