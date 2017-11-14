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14:24 (мск), источник: Клопс.ru

Власти Калининграда хотят купить трамваи и троллейбусы без контактной сети

Власти Калининграда рассматривают возможность приобретения новых трамваев и троллейбусов (электробусов), способных передвигаться без контактной сети. Об этом во вторник, 14 ноября, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.

Источник: Клопс.ru

По словам градоначальника, новая техника не очень дорогая, но современная, и позволит при эксплуатации экономить на инфраструктуре.

«Заправка будет на конечных остановках. Пяти минут хватит для продолжения хода. Все эти образцы ездят на улицах Белоруссии. Я на предприятиях Нью-Йорка смотрел, и там на два уровня ниже по уровню развития, чем в Минске, имею в виду внешний вид, и по тем научным разработкам, которые применяются», — отметил Ярошук.

По словам чиновника, средняя стоимость одного трамвая составляет 23 млн рублей. Белорусская сторона в течение трёх-четырёх месяцев посчитает окончательную цену с учётом узкой колеи. Калининграду предложили лизинговую систему приобретения до семи лет со ставкой в 5%.

Также власти города рассматривают возможность приобретения электробусов — троллейбусов нового типа, способных проезжать десятки километров без контактной сети.

«Очень нравится идея с электробусом, он дороже при покупке выходит, но при эксплуатации позволит сэкономить на контактной сети», — отметил Ярошук.

Глава Калининграда посетовал, что без помощи федерального бюджета вряд ли получится обновить электрический парк общественного транспорта.

«Кроме Москвы и Питера, где бюджеты достаточные, в других городах проблема с обновлением транспорта очень серьёзная. Сейчас отрабатываем техническую часть, потом, надеюсь, сможем привлечь деньги Федерации и закупить технику», — отметил Ярошук.

Сейчас известно, что до ЧМ-2018 Калининград закупит 30 белорусских автобусов МАЗ.

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