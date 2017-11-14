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14:27 (мск), источник: Actualitati.md

И снова здравствуйте: В Кишиневе повысят тариф на отопление

Стоимость гигакалории тепла на квадратный метр жилья в Кишиневе может вырасти на 200 леев. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции муниципальный советник Александр Одинцов, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам советника, стоимость тарифа на тепло вырастет с 1068 леев до 1257 леев за 1 гк.

Таким образом, жителям однокомнатных квартир отопление уже в декабре может обойтись примерно в 1400 леев, двухкомнатных 1600−2000 леев, а трёхкомнатных более 2500 леев.

Единственным выходом из сложившейся ситуации, по словам советника, это выйти массово 19 ноября на референдум и проголосовать за отставку Дорина Киртоакэ.

Actualitati.md напоминает, что в последний раз Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы повышало тарифы натеплоэнергию в октябре 2016 года. Тогда, тариф был повышен на81,22 лея (8,2%) до1068,22 лея за одну гигакалорию.

Таким образом, год назад контролирующий орган частично удовлетворил запрос компании АО Termoelectrica, которая требовала повысить тариф на отопление на27,4% до1257,38 лея/Гкал.

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