И снова здравствуйте: В Кишиневе повысят тариф на отопление

Источник: Actualitati.md

По словам советника, стоимость тарифа на тепло вырастет с 1068 леев до 1257 леев за 1 гк.

Таким образом, жителям однокомнатных квартир отопление уже в декабре может обойтись примерно в 1400 леев, двухкомнатных 1600−2000 леев, а трёхкомнатных более 2500 леев.

Единственным выходом из сложившейся ситуации, по словам советника, это выйти массово 19 ноября на референдум и проголосовать за отставку Дорина Киртоакэ.

Actualitati.md напоминает, что в последний раз Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы повышало тарифы натеплоэнергию в октябре 2016 года. Тогда, тариф был повышен на81,22 лея (8,2%) до1068,22 лея за одну гигакалорию.