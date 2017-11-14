Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ставка по ипотеке уже достигла исторического минимума и продолжит снижение, уверен
Ставка по ипотеке уже достигла исторического минимума и продолжит снижение, уверен
Ипотечные ставки в России продолжат снижение, заявил
«Это означает возможность роста жилищного сектора и решения важнейшей социальной проблемы — проблемы получения жилья, приобретения жилья», — подчеркнул глава российского правительства.
Он сообщил, что российская экономика полностью адаптировалась к санкциям и готова к различным ограничениям. У правительства, по его словам, есть «необходимый арсенал решений, которые можно будет задействовать в случае возникновения
Медведев заявил, что экономика РФ вошла в стадию роста, и пусть его пока нельзя назвать «абсолютно уверенным», но темпы около 2% — неплохие по мировым масштабам.