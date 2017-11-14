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16:29 (мск), источник: Вести.Ru

Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться

Ставка по ипотеке уже достигла исторического минимума и продолжит снижение, уверен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ипотечные ставки в России продолжат снижение, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН. Он отметил, что в настоящее время ставки по ипотеке достигли «самого низкого уровня за всю нашу новейшую историю» и выразил уверенность, что они продолжат свое снижение.

«Это означает возможность роста жилищного сектора и решения важнейшей социальной проблемы — проблемы получения жилья, приобретения жилья», — подчеркнул глава российского правительства.

Он сообщил, что российская экономика полностью адаптировалась к санкциям и готова к различным ограничениям. У правительства, по его словам, есть «необходимый арсенал решений, которые можно будет задействовать в случае возникновения каких-то неожиданностей».

Медведев заявил, что экономика РФ вошла в стадию роста, и пусть его пока нельзя назвать «абсолютно уверенным», но темпы около 2% — неплохие по мировым масштабам.

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