Торговцам предоставят еще 50 мест на Ворошиловском рынке в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в первую очередь места достанутся местным товаропроизводителям и фермерам, для них также предусмотрены льготы.

Добавим, что в настоящее время на рынке занято 100 мест. В общей сложности он может вместить в себя 160 торговцев. Напомним, что здание муниципального рынка в Ворошиловском районе находится в оперативном управлении МУП «Центральный рынок» с лета 2017 года, что, по мнению властей, позволяет сэкономить на административно-управленческих затратах на организацию работы двух аналогичных предприятий.