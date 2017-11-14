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16:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Торговцам предоставят еще 50 мест на Ворошиловском рынке в Волгограде

Муниципальный рынок в Ворошиловском районе Волгограда готов предоставить предпринимателям еще около 50 торговых мест.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в первую очередь места достанутся местным товаропроизводителям и фермерам, для них также предусмотрены льготы.

Добавим, что в настоящее время на рынке занято 100 мест. В общей сложности он может вместить в себя 160 торговцев. Напомним, что здание муниципального рынка в Ворошиловском районе находится в оперативном управлении МУП «Центральный рынок» с лета 2017 года, что, по мнению властей, позволяет сэкономить на административно-управленческих затратах на организацию работы двух аналогичных предприятий.

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