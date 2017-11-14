Алиханов анонсировал запуск движения по Высокому и Деревянному мостам в Калининграде

«Состояние мостов хорошее. Наносим разметку и 15 ноября запускаем рабочее движение для легковых транспортных средств на двух объектах. Вопрос с безопасностью — самый главный, поэтому движение для пешеходов и пассажирского транспорта на мосту Высоком будет открыто после завершения всех работ в конце года. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально создать комфортные условия для жителей даже в условиях такого масштабного строительства, и как только появляется технологическая возможность, открываем движение», — заявил Алиханов.