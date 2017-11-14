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15:47 (мск), источник: KaliningradToday

Алиханов анонсировал запуск движения по Высокому и Деревянному мостам в Калининграде

В Калининграде 14 ноября губернатор Антон Алиханов отправился на Октябрьский остров, чтобы заявить о завершении подготовительных работ по запуску автомобильного движения по транспортным объектам, обеспечивающим сообщение острова с центром города.

Речь идет о Высоком и Деревянном мостах.

«Состояние мостов хорошее. Наносим разметку и 15 ноября запускаем рабочее движение для легковых транспортных средств на двух объектах. Вопрос с безопасностью — самый главный, поэтому движение для пешеходов и пассажирского транспорта на мосту Высоком будет открыто после завершения всех работ в конце года. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально создать комфортные условия для жителей даже в условиях такого масштабного строительства, и как только появляется технологическая возможность, открываем движение», — заявил Алиханов.

Ранее было проведено испытание Высокого моста. 15 ноября будет открыто движение для легковых автомобилей, при этом ночью путепровод намерены перекрыть для завершения работ по обустройству трамвайной линии. Также 15 ноября будет открыто движение по мосту «Деревянный». Пассажирский транспорт пойдет по завершению всех работ. В рамках ремонта в настоящее время выполняется благоустройство пешеходной части моста.

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