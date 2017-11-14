Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС

Строительство Балтийской АЭС началось в 2010 году в Калининградской области с перспективой поставок электроэнергии не только российским, но и европейским потребителям. Однако прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) в 2013 году заявили о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться на рынок ЕС с 2016 года. Проект БАЭС был изначально построен с учетом того, что Калининград и Прибалтика работают в единой энергосистеме с северо-западом России, поэтому было решено временно приостановить работы. Сегодня площадка АЭС поддерживается в состоянии готовности к оперативному продолжению строительства.