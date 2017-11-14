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16:32 (мск), источник: РИА Новости

Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Концерн «Росэнергоатом» согласовывает возможность продолжения строительства Балтийской АЭС, сообщил первый заместитель генерального директора концерна Алексей Жуков.

Источник: РИА Новости

«Ситуация (по этому проекту) сейчас — согласование возможности продолжения сооружения», — сказал Жуков во вторник на заседании комитета Государственной Думы по энергетике.

Ранее Росатом сообщал, что строительство Балтийской АЭС будет возобновлено, когда для нее найдут потребителей электроэнергии и будут оформлены соответствующие договоренности.

Также сообщалось, что Росатом актуализировал концепцию реализации проекта Балтийская АЭС и предполагает поставку до 100% мощности за пределы Калининградской области.

Строительство Балтийской АЭС началось в 2010 году в Калининградской области с перспективой поставок электроэнергии не только российским, но и европейским потребителям. Однако прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) в 2013 году заявили о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться на рынок ЕС с 2016 года. Проект БАЭС был изначально построен с учетом того, что Калининград и Прибалтика работают в единой энергосистеме с северо-западом России, поэтому было решено временно приостановить работы. Сегодня площадка АЭС поддерживается в состоянии готовности к оперативному продолжению строительства.

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 Росэнергоатом согласовывает возможность продолжения стройки Балтийской АЭС
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