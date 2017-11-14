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16:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 20 из 30 закупленных для нужд Нижнего Новгорода «автобусов-гармошек» находятся в ремонте

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации Нижнего Новгорода, на сегодняшний день 21 автобус находится в долгосрочном ремонте, три — в текущем, шесть работают на линии.

Источник: НТА-Приволжье

По словам собеседника агентства, причина долгосрочного ремонта, согласно заключению технических специалистов МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) — конструктивные недоработки. Заключение сделано на основе мониторинга технического состояния автобусов этого же года выпуска той же серии, находящихся в эксплуатации в Нижнем Новгороде и других городах РФ, в том числе в Москве. «Среди возможных причин называются превышение нагрузок, обусловленное местоположением двигателя; эксплуатация в условиях большого перепада высот (спуски, подъемы)», — отметил собеседник «НТА-Приволжье» в горадминистрации.

По предварительным данным, стоимость капитального ремонта двигателя одного автобуса оценивается в 300 тыс. рублей. Официальный дилер запрашивает сумму за экспертизу, равную стоимости ремонта. «У администрации Нижнего Новгорода нет гарантий того, что дилер будет объективен в экспертной оценке причин выхода из строя автобусов сразу в нескольких городах», — подчеркнули в мэрии города.

В настоящее время МП «Нижегородпассажиравтотранс» объявлен конкурс по выбору организации для оказания услуг по ремонту двигателей данных автобусов, итоги которого планируется подвести до конца 2017 года.

Напомним, что автобусы-гармошки большой вместимости «ЛиАЗ 621322» были закуплены в 2014 году. На маршруты в Нижнем Новгороде они вышли 13 ноября 2014 года. Предполагалось, что новые автобусы будут работать на самых «насыщенных» маршрутах. Они будут курсировать в «часы пик» — до 10:00, когда горожане едут на работу, и с 15:00 до 22:00, когда они возвращаются домой.

В настоящее время Нижнему Новгороду не хватает около 200 автобусов для нормальной работы 58 маршрутов общественного транспорта.

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