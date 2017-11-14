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17:29 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Новгороде массово блокируют счета малых предприятий

Под удар попали предприятия, где единственный учредитель является еще и директором предприятия, не получающим зарплату.

Источник: Reuters

В Нижнем Новгороде банки по запросу ФНС РФ массово блокируют счета малых предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали предприниматели, которые уже несколько дней пытаются разблокировать свои счета. Утром 14 ноября таких пострадавших в отделении ФНС РФ по Нижегородскому району Нижнего Новгорода насчитывалось около 100 человек.

По словам предпринимателей, под удар попали предприятия, где единственный учредитель также является директором предприятия, не получающим зарплату. Поскольку численность работников на предприятии нулевая, НДФЛ не платится. Поскольку НДФЛ нулевой, налоговая декларация не принимается, а счета автоматически блокируются.

Предприниматели считают такие действия ФНС незаконными.

Дозвониться до инспекции ФНС по Нижегородскому району оказалось невозможным. В свою очередь в региональном отделении ФНС РФ заявили, что первый раз слышат о происходящих блокировках счетов и пообещали дать более подробный комментарий только при получении официального запроса.

Тем временем пострадавшие предприниматели и привлеченные к разбирательству юристы намерены в ближайшее время провести круглый стол по внезапно возникшей проблеме, на который планируют пригласить еще и представителей прокуратуры.

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