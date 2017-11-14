Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего

«Система “интеллектуального” учета и контроля за потреблением — это элемент электросетевого комплекса следующего поколения, она позволяет эффективно управлять нагрузками всех бытовых приборов. В результате потребитель повышает энергоэффективность и до 30% снижает свои затраты на электроэнергию», — говорится в сообщении «Россетей».

На экспозиции, по которой провели президента, была представлен и разработанный уральскими учеными робот «Канатоход», контролирующий состояние линий электропередач.