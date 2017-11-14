Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Слепаков публично оскорбил Ольгу Бузову
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Слова Райкина о Мединском чрезвычайно удивили Минкульт
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в прямом эфире
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина готова разорвать дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:02 (мск), источник: Интерфакс

Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Президенту РФ Владимиру Путину показали «умный» дом будущего в московском офисе компании «Россети».

«Система “интеллектуального” учета и контроля за потреблением — это элемент электросетевого комплекса следующего поколения, она позволяет эффективно управлять нагрузками всех бытовых приборов. В результате потребитель повышает энергоэффективность и до 30% снижает свои затраты на электроэнергию», — говорится в сообщении «Россетей».

На экспозиции, по которой провели президента, была представлен и разработанный уральскими учеными робот «Канатоход», контролирующий состояние линий электропередач.

Президент РФ во вторник в московском офисе ПАО «Россетти» проведет совещание по вопросам развития электроэнергетики, а также в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара), «Береговая» (Калининград), сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь