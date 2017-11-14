Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Президенту РФ Владимиру Путину показали «умный» дом будущего в московском офисе компании «Россети».
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Президенту РФ Владимиру Путину показали «умный» дом будущего в московском офисе компании «Россети».
«Система “интеллектуального” учета и контроля за потреблением — это элемент электросетевого комплекса следующего поколения, она позволяет эффективно управлять нагрузками всех бытовых приборов. В результате потребитель повышает энергоэффективность и до 30% снижает свои затраты на электроэнергию», — говорится в сообщении «Россетей».
На экспозиции, по которой провели президента, была представлен и разработанный уральскими учеными робот «Канатоход», контролирующий состояние линий электропередач.
Президент РФ во вторник в московском офисе ПАО «Россетти» проведет совещание по вопросам развития электроэнергетики, а также в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара), «Береговая» (Калининград), сообщила ранее